ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе придерживаются режима прекращения огня

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 13:13
Боевики на Донбассе придерживаются режима прекращения огня
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

По состоянию на 12 часов обстрелы не зафиксированы

С начала субботы, 14 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не были зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих из состава Об'объединенных сил также нет.

Кроме того, в министерстве рассказали о состоянии военного, который получил вчера, 13 декабря, травмы в зоне проведения ООС на Донбассе. Сейчас состояние военного удовлетворительное, его направили в военно-медицинское учреждение.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщали, что боевики на Донбассе препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Российские наемники задерживают наблюдателей на блокпостах и не пропускают на оккупированную территорию, в том числе на участки разведения.

Также РБК-Украина писало, что 13 декабря в результате обстрелов боевиков один из военнослужащих Объединенных сил был травмирован. Вчера оккупанты десять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Противник применял минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

На оккупированный Донбасс отправили очередную гуманитарную помощь Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе, - МИД
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь