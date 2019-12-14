Бойовики на Донбасі дотримуються режиму припинення вогню

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Станом на 12-ту годину обстрілів не зафіксовано

З початку суботи, 14 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 незаконні збройні формування Російської Федерації жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил також немає.

Крім того, у міністерстві розповіли про стан військового, який отримав вчора, 13 грудня, травму в зоні проведення ООС на Донбасі. Наразі стан військового задовільний, його було направлено до військово-медичного закладу.

Нагадаємо, раніше у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що бойовики на Донбасі перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Російські найманці затримують спостерігачів на блокпостах та не пропускають на окуповану територію, в тому числі на ділянки розведення.

Також РБК-Україна писало, що 13 грудня в результаті обстрілів бойовиків один з військовослужбовців Об'єднаних сил був травмований. Вчора окупанти десять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Противник застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.