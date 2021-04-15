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Боевики на Донбассе прервали тишину 8 раз: били из гранатометов и запускали беспилотники

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреливали позиции украинских военных 8 раз. Обстреливали из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

14 апреля на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевики обстреливали позиции ООС в районе Светлодарска и Золотого-4. Обстрел наших позиций совершался из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также напряженной ситуация была в районе поселка Пески. Там украинских военных обстреливали из стрелкового оружия.

Кроме того, возле населенного пункта Невельского противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Берегово по нашим воинам стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. А вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен", - говорится в сообщении ООС.

Потерь среди наших военных за сутки не было.

Напомним, боевики накапливают вооружение на Донбассе. Это зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военный получил ранение в результате обстрела.

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