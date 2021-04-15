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Бойовики на Донбасі перервали тишу 8 разів: били з гранатометів та запускали безпілотники

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції українських військових. Обстрілювали з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

14 квітня на Донбасі було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Світлодарська та Золотого-4. Обстріл наших позицій відбувався з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Також напружена ситуація була в районі селища Піски. Там українських військових обстрілювали зі стрілецької зброї.

Крім того, біля населеного пункту Невельського противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Недалеко від Берегово по нашим воїнам стріляли з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. А поблизу Павлополя був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений", - йдеться в повідомленні ООС.

Втрат серед наших військових за добу не було.

Нагадаємо, бойовики накопичують озброєння на Донбасі. Це зафіксували безпілотники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі український військовий отримав поранення в результаті обстрілу.

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