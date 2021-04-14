Боевики продолжают накапливать вооружения и технику на Донбассе

Российско-оккупационные силы на Донбассе продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику. Оккупанты делают это для проведения боевого слаживания и подготовки личного состава.

Об этом говорится в сводке командования операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, беспилотники наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время осуществления плановых полетов над оккупированной территорией Донбасса зафиксировали 269 единиц разного типа вооружения и военной техники боевиков.

В штабе напомнили, что такие действия пророссийских боевиков являются нарушением подписанных 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усиления и контроля режима прекращения огня на Донбассе.