Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело. Пока не подтверждено, что это погибший вблизи Зайцево военный медик.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Украинская сторона получила тело в ходе переговоров через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Наконец-то достигнута договоренность - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию передали тело человека. Сейчас идет транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", - рассказали в штабе.

В то же время боевики утверждают, что передали якобы тело военного медика Николая Ильина. Они также заявили, что сами занимаются поисками бойца, который был ранен в районе Зайцево и уже несколько дней находится в "серой зоне".

Напомним, 13 июля вблизи Зайцево оккупационные силы смертельно ранили медика, который вместе с группой других военных, пытался эвакуировать погибшего от взрыва бойца. Тело погибшего военного передали украинской стороне несколько дней назад, а тело военного медика оставалось у боевиков. Тогда же наемники ранили еще одного военного.

Раненый военный уже третьи сутки находится в "серой зоне", поскольку боевики не соглашаются предоставить гарантии безопасности для эвакуационной группы.

Отметим, погибший военный медик был гражданином Эстонии, что подтвердили в МИД страны.