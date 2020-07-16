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Погибшего под Зайцево медика до сих пор не передали Украине

Зайцево, Четверг 16 июля 2020 15:19
Погибшего под Зайцево медика до сих пор не передали Украине
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Получены гарантии режима "тишины" для поиска еще одного украинского военного

Украинской стороне до сих пор не передали тело погибшего под Зайцево Донецкой области военного медика. Но уже получены гарантии безопасности для поиска военного, который был ранен 13 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела погибшего военного медика Николая Илина. Кроме того, по инициативе украинской стороны от мониторинговой миссии ОБСЕ получены гарантии режима "Тишина" для поиска третьего военнослужащего. Поиски начались в 12:00.

Также сообщается, что украинской стороне передали тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, который первым погиб в районе Зайцево 13 июля. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального Храма.

Напомним, сегодня в ВМС Украины подтвердили гибель Дмитрия Красногрудя, который 13 июля подорвался на взрывном устройстве.

По данным украинской стороны, на место его гибели в тот же день была направлена эвакуационная группа, которая, несмотря на гарантии "тишины", попала в засаду; в результате погиб военный медик и еще один военный был ранен, все эти дни они оставались на поле боя.

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