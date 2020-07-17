Проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні неідентифіковане тіло. Наразі не підтверджено, чи це загиблий поблизу Зайцевого військовий медик.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Українська сторона отримала тіло в ході переговорів через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Нарешті було досягнуто домовленість - на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду Україні територію було передано тіло людини. Наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК", - розповіли у штабі.

Водночас бойовики стверджують, що передали нібито тіло загиблого військового медика Миколи Ільїна.

Нагадаємо, 13 липня поблизу Зайцевого окупаційні сили смертельно поранили медика, який разом з групою інших військових, намагався евакуювати загиблого від вибуху бійця. Тіло загиблого військового передали українській стороні декілька днів тому, а тіло військового медика залишалося у бойовиків. Тоді ж найманці поранили ще одного військового.

Поранений військовий вже третю добу знаходиться у "сірій зоні", оскільки бойовики не погоджуються надати гарантії безпеки для евакуаційної групи.

Зазначимо, загиблий військовий медик був громадянином Естонії, що підтвердили у МЗС країни.