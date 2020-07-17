Эстония подтвердила, что погибший на Донбассе медик был ее гражданином

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (European People's Party)

Погибший Николай Ильин получил эстонское гражданство в 2016 году

Погибший на Донбассе военный медик Николай Ильин был гражданином Эстонии. Он погиб 13 июля под Зайцево Донецкой области, когда в составе эвакуационной группы пытался забрать с поля боя бойца, который получил несовместимые с жизнью ранения.

Данную информацию подтвердил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает местный сайт ERR.

По его словам, Ильин получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - отметил Рейнсалу.

Он также добавил, что при получении эстонского гражданства Ильин отказался от белорусского. На сегодня его статус и роль в боевых действиях на Донбассе уточняет украинская сторона. При этом по законодательству Эстонии граждане могут действовать в составе воинских частей других стран с разрешения правительства. По словам Рейнсалу, насколько ему известно, Эстония не выдавала таких разрешений.

Отметим, украинская сторона еще официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии.

Напомним, 13 июля украинский военный подорвался в районе Зайцево Донецкой области; позже в ВМС Украины заявили о гибели бойца Дмитрия Красногрудя, его тело передали украинской стороне.

В этот же день на место его гибели после подтверждения режима тишины выдвинулась эвакуационная группа, в составе которой был медик Николай Ильин с позывным "Эстонец"; группа попала в засаду, боевики открыли огонь, в результате чего он и погиб.