В ОБСЕ сообщили об усилении взрывов в Донецкой области

Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

В Луганской области не зафиксировали ни одного нарушения прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области в течение 1 июня наблюдалось увеличение нарушений режима прекращения огня. Однако, в Луганской области не зафиксировали ни одного взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в отчете № 30/2020

Как сообщается, в Донецкой области увеличилось количество нарушений режима "тишины". Так, СММ зафиксировала около 40 взрывов, тогда как накануне это число составляло 15. Более 80% из них наблюдались вблизи участка разведения войск в районе Петровского, в районах к востоку и юго-востоку от Гнутового, а также на юго-востоке от Светлодарска.

Вместе с тем, в ОБСЕ сообщили, что в Луганской области не зафиксировали ни одного нарушения прекращения огня, однако на кануне их было 13. Все они наблюдались в районах вблизи Попасной. Эта территория подконтрольна правительству.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе полное прекращение огня. По его словам, без этого невозможно будет реализовать договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещения 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей.

Кроме того, ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая.

Также сообщалось, что боевики обостряют ситуацию на Донбассе в направлении гуманитарных коридоров, обстреливая контрольно-пропускные пункты.

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Автор: Андрей Козловский