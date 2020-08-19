Боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции, потерь нет

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Украинские военные огонь в ответ не открывали

В среду, 19 августа, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных. Раненых или погибших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в обеденное время российские наемники из стрелкового оружия провоцировали украинских защитников возле Луганского.

"Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокации врага не поддались. На всех других участках фронта режим тишины сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.

Раненых или погибших в результате обстрела нет.

Напомним, 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировали, потерь также не было.

Кроме этого, в ранее Кабмине пояснили, когда появится концепция экономического развития Донбасса.

Как писало ранее РБК-Украина, для восстановления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо около 10 млрд долларов.