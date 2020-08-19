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Бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції, втрат немає

Донбас, Середа 19 серпня 2020 17:38
Бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції, втрат немає
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

У середу, 19 серпня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. Поранених чи загиблих немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в обідній час російські найманці зі стрілецької зброї провокували українських захисників біля Луганського.

"Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали й на провокації ворога не піддалися. На всіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою", - йдеться в повідомленні.

Поранених або загиблих в результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, 18 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку супротивника не зафіксували, втрат також не було.

Крім цього, раніше в Кабміні пояснили, коли з'явиться концепція економічного розвитку Донбасу.

Як писало раніше РБК-Україна, для відновлення окупованих територій Донецької та Луганської областей необхідно близько 10 млрд доларів.

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