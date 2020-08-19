На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Ни один военный за минувшие сутки не пострадал

За прошедшие сутки 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 17 августа украинские военнослужащие задокументировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Водяного.

РБК-Украина писало, что по данным разведки, командование российских оккупационных войск в Донбассе наращивает боеспособность соединений и частей - продолжаются поставки вооружения, военной техники и другого имущества военного назначения.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал выполнения режима прекращения огня на Донбассе четвертую неделю подряд.