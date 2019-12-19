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Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 18:19
Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе операции Объединенных сил погибли 97 украинских военных.

По данным ООС, потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. В частности, 22 боевика были ликвидированы, еще 22 - санитарные потери противника.

Кроме того, 18 декабря боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранения.

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