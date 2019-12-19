Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих, сьогодні, 19 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку 2019 року на Донбасі в районі операції Об'єднаних сил загинуло 97 українських військових.

За даними ООС, втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 людини. Зокрема, 22 бойовики були ліквідовані, ще 22 - санітарні втрати противника.

Крім того, 18 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення.