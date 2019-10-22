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Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    22.10.2019 - 11:56
Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Враг применял запрещенное минскими договоренностями оружие

Во вторник, 22 октября, боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли позиции украинских военных и нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

В частности, боевики совершили два обстрела вблизи населенного пункта Зайцевое Северное, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (7 мин).

"Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня

Напомним, 20 октября боевики обстреляли позиции ООС в районе разведения сил. В частности, оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты с 7:20 до 7:45 боевики обстреливали со стороны оккупированного Первомайска из автоматических гранатометов.

Ранее сообщалось, что 18-го вечера 19 октября в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 165 взрывов, против примерно 485.

Также РБК-Украина сообщало, что прокуратура объявила в розыск бывшего боевика "ЛНР", который воевал против украинской армии. В настоящее время по согласованию прокурора следователями СБУ направлены в суд ходатайство.

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