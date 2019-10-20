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Боевики снова обстреляли позиции ООС в районе разведения сил

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 13:06
Боевики снова обстреляли позиции ООС в районе разведения сил
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевики обстреляли украинских военных в районе Золотого

Пророссийские боевики на Донбассе снова обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в районе разведения сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, с утра российско-оккупационные войска открывали огонь один раз в Луганском направлении. В частности, оборудованные районе Золотого-4 опорные пункты с 7:20 до 7:45 обстреливали со стороны оккупированного Первомайска из автоматических гранатометов.

"Потерь с нашей стороны нет", - уточнил Праута.

Напомним, ранее представители США в ОБСЕ призвали Россию дисциплинировать боевиков в Золотом и Петровском.

Отметим, в штабе ООС не считают разведение сил на Донбассе сдачей позиций.

"То, что сейчас выполняется и то, что предлагается осуществить в будущем, - является определенными шагами до реального прекращения боевых действий. 5 лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил замкомандующего ООС Богдан Бондарь.

Боевики в субботу обстреляли Золотое из минометов
Новости Украины ДонбассобстрелЗолотое
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