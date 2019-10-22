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Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 11:56
Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Ворог застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю

У вівторок, 22 жовтня, бойовики на Донбасі в черговий раз обстріляли позиції українських військових і порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики здійснили два обстріли поблизу населеного пункту Зайцеве Північне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (7 хв).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню

Нагадаємо, 20 жовтня бойовики обстріляли позиції ООС в районі розведення сил. Зокрема, обладнані в районі Золотого-4 опорні пункти з 7:20 до 7:45 бойовики обстрілювали з боку окупованого Первомайська з автоматичних гранатометів.

Раніше повідомлялося, що 18-го вечора 19 жовтня в Донецькій області спостерігачі ОБСЄ констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 165 вибухів, проти приблизно 485.

Також РБК-Україна повідомляло, що прокуратура оголосила у розшук колишнього бойовика "ЛНР", який воював проти української армії. В даний час за погодженням прокурора слідчими СБУ направлені в суд клопотання.

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