ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в районах к югу от Киева и на запад от Саханки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в выходные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что в период с вечера 18-го до вечера 19 октября в Донецкой области наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 165 взрывов, против примерно 485. В Луганской области - 14 взрывов, против почти 160.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в неподконтрольных Украине районах к югу от Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка) и на запад от Саханки (97 км южнее Донецка).

В Луганской области больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в подконтрольных Украине районах к востоку от н. п. Золотое (60 км на запад от Луганска) и на северо-восток от Попасной (69 км к западу от Луганска).

В период с вечера 19-го до вечера 20 октября СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 30 взрывов. Чаще всего режим тишины нарушался в подконтрольных правительству районах на восточно-северо-восток и восток от Майорска (45 км на северо-восток от Донецка), а также на юго-запад и западно-юго-западу от Ясиноватой.

В период с вечера 19-го до вечера 20 октября наблюдатели ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима "тишины", зафиксировав 115 взрывов.

Большинство взрывов зафиксировано в неподконтрольных Украине районах на юго-запад от Первомайска (58 км на запад от Луганска).

Напомним, 20 октября пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в районе разведения сил.

Ранее сообщалось, что представители США в ОБСЕ призвали Россию дисциплинировать боевиков в Золотом и Петровском.



Отметим, в штабе ООС не считают разведение сил на Донбассе сдачей позиций.