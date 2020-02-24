Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новотошковского

От начала текущих суток, 24 февраля, боевики на Донбассе продолжают нарушать минские соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Утром, после 06:45 с направления от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по украинским позициям в районе пгт Новотошковское. Потерь среди бойцов ООС нет.

Напомним, около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой.

Кроме того, 22 февраля боевики вновь предприняли неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.

Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения. Тогда погиб один боец ООС.