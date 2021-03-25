Боевики на Донбассе обстреляли Светлодарск
В четверг, 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Светлодарск. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
"Украинская сторона СЦКК уведомила ОБСЕ о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Оккупанты стреляли из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.
Добавим, что 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".
Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.