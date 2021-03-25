Бойовики на Донбасі обстріляли Світлодарськ

У четвер, 25 березня, збройні формування Російської Федерації один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Світлодарськ. Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав. "Українська сторона СЦКК повідомила ОБСЄ про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців", - йдеться в повідомленні.