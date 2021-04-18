Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС 17 раз: ранен украинский военный

17 апреля боевики обстреливали позиции украинских военных 17 раз из пушек, минометов, пулеметов, гранатометов и другого оружия.

В районе поселка Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12. А возле населенных пунктов Майорск, Новогородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Пески, Широкино, Авдеевки и Водяного в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов был ранен один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Состояние защитника - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе ООС зафиксировали и первое нарушение тишины по состоянию на сегодняшнее утро. В районе Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

На обстрелы украинские военные отвечали взаимностью.