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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС 17 разів: поранений український військовий

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. 17 квітня вони обстріляли позиції українських військових 17 разів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

17 квітня бойовики обстрілювали позиції українських військових 17 разів з гармат, мінометів, кулеметів, гранатометів та іншої зброї.

В районі селища Новомихайлівка ворог відкрив вогонь з протитанкової гармати МТ-12. А біля населених пунктів Майорск, Новогородское, Зайцево, Південне, Шуми і Луганське бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Піски, Широкіно, Авдіївки і Водяного у Донецькій області, противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних Сил України.

"Стан захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС зафіксували і перше порушення тиші станом на сьогоднішній ранок. В районі Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

На обстріли українські військові відповідали взаємністю.

Нагадаємо, бойовики не пропустили патруль ОБСЄ на блокпосту в Донецькій області. Це не перший випадок, коли вони перешкоджають роботі спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор в Зайцеве. Жителі вціліли, сховавшись у погребі.

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