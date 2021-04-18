Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС 17 разів: поранений український військовий

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. 17 квітня вони обстріляли позиції українських військових 17 разів.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.
17 квітня бойовики обстрілювали позиції українських військових 17 разів з гармат, мінометів, кулеметів, гранатометів та іншої зброї.
В районі селища Новомихайлівка ворог відкрив вогонь з протитанкової гармати МТ-12. А біля населених пунктів Майорск, Новогородское, Зайцево, Південне, Шуми і Луганське бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, в районі Піски, Широкіно, Авдіївки і Водяного у Донецькій області, противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних Сил України.
"Стан захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в штабі ООС зафіксували і перше порушення тиші станом на сьогоднішній ранок. В районі Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
На обстріли українські військові відповідали взаємністю.
Нагадаємо, бойовики не пропустили патруль ОБСЄ на блокпосту в Донецькій області. Це не перший випадок, коли вони перешкоджають роботі спостерігачів.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор в Зайцеве. Жителі вціліли, сховавшись у погребі.