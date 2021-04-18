Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС 17 разів: поранений український військовий

17 квітня бойовики обстрілювали позиції українських військових 17 разів з гармат, мінометів, кулеметів, гранатометів та іншої зброї.

В районі селища Новомихайлівка ворог відкрив вогонь з протитанкової гармати МТ-12. А біля населених пунктів Майорск, Новогородское, Зайцево, Південне, Шуми і Луганське бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Піски, Широкіно, Авдіївки і Водяного у Донецькій області, противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних Сил України.

"Стан захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС зафіксували і перше порушення тиші станом на сьогоднішній ранок. В районі Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

На обстріли українські військові відповідали взаємністю.