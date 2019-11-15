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В штабе показали последствия обстрелов жилых домов в Авдеевке

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 12:55
В штабе показали последствия обстрелов жилых домов в Авдеевке
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики обстреляли дачный городок "Акация"

На Донбассе боевики обстреляли дачный городок "Акация" вблизи Авдеевки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел в четверг, 14 ноября. При этом, какое вооружение применялось для обстрела не сообщается.

"Последствия вчерашнего обстрела российскими оккупационными войсками дачного городка "Акация", недалеко Авдеевки. Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - сообщили в ООС.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в четверг, 14 ноября, на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. В целом, вооруженные формирования РФ провели 15 обстрелов, использовав при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружия. Также велись обстрелы из пушек БМП.

Также РБК-Украина писало, что на участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры. 14 ноября были изъяты более 10 взрывоопасных предметов.

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