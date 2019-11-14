ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штабе рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 19:21
В штабе рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com pressjfo.news)

Сегодня специалисты изъяли более 10 взрывоопасных предметов

На участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и востановлению инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской были завершены работы по установке перил на пролете моста, также был уложен асфальт на площадке в районе 9-й опоры моста.

Кроме того, вблизи населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения, а также проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям.

На участке разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки продолжается процесс обследования и разминирования дорог и обочин, а также очистка местности от взрывоопасных предметов. Сегодня специалисты обследовали более 2 га территории и изъяли 13 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Информацию об этом 13 ноября прислали наблюдателям СММ ОБСЕ с МИД Украины и представители ОРДО.

ОБСЕ зафиксировала очередной "гумконвой" России на Донбассе На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь