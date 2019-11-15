ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі показали наслідки обстрілу житлових будинків в Авдіївці

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 12:55
У штабі показали наслідки обстрілу житлових будинків в Авдіївці
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики обстріляли дачне містечко "Акація"

На Донбасі бойовики обстріляли дачне містечко "Акація" поблизу Авдіївки. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що обстріл стався у четвер, 14 листопада. При цьому, яке озброєння застосовувалося для обстрілу не повідомляється.

"Наслідки вчорашнього обстрілу російськими окупаційними військами дачного містечка "Акація", недалеко Авдіївки. Окупанти в черговий раз підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення", - повідомили в ООС.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, на Донбасі, в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. В цілому, збройні формування РФ провели 15 обстрілів, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Також велися обстріл з гармат БМП.

Також РБК-Україна писало, що на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі тривають роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. 14 листопада було вилучено більше 10 вибухонебезпечних предметів.

У Раді виключають подальше розведення на Донбасі до нормандського саміту Путін заявив про безглуздість переговорів у нормандському форматі без особливого статусу Донбасу
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся