ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе обстреливают силы ООС из гранатометов

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 13:04
Боевики на Донбассе обстреливают силы ООС из гранатометов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

10 августа боевики трижды обстреливали силы ООС

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, обстреливая позиции украинских войск из гранатометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, по состоянию на 12:00 сегодня, 10 августа, боевики уже трижды обстреливали позиции украинских войск. В частности, на Луганском направлении в час ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Светлодарска. На Донецком направлении из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС вблизи Пищевика, а из станкового противотанкового гранатомета - опорные пункты украинских войск возле Гнутово.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 августа, боевики нарушили перемирие на Донбассе шесть раз.

Как писало РБК-Украина, посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным года.

На Донбассе снова нарушили режим перемирия Для деоккупации Донбасса подготовлены почти 800 полицейских
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь