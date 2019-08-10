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Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие шесть раз

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 07:24
Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие шесть раз
Иллюстративное фото (ООС)

Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал

За прошедшие сутки, 9 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;
  • вблизи Верхньоторецього - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза:

  • неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Орехового - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики уже открывали огонь на Донбассе с начала текущих суток - неподалеку Светлодарска и Пищевика. О погибших или раненых не сообщается.

Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие шесть раз

Напомним, 9 августа в Минобороны заявили, что на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать группы военных Российской Федерации (РФ) с боевым опытом в локальных конфликтах.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 августа, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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