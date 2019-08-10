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Бойовики на Донбасі обстрілюють сили ООС з гранатометів

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 13:04
Бойовики на Донбасі обстрілюють сили ООС з гранатометів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

10 серпня бойовики тричі обстрілювали сили ООС

Бойовики на Донбасі продовжуть порушувати режим тиші, обстрілюючи позиції українських військ з гранатометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, станом на 12:00 сьогодні, 10 серпня, бойовики вже тричі обстрілювали позиції українських військ. Зокрема, на Луганському напрямку о першій годині ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Світлодарська. На Донецькому напрямку з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Пищевика, а із станкового протитанкового гранатомету - опорні пункти українських військ біля Гнутового.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 9 серпня, бойовики порушили перемир'я на Донбасі шість разів.

Як писало РБК-Україна, посольство США закликало Російську Федерацію вивести своїх військових з України, щоб покласти край конфлікту на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі перед новим навчальним року. 

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