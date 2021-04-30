Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. Так, в пятницу, 30 апреля, боевики три раза нарушили режим "тишины".
Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Красногоровка. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 29 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения.
Кроме того, ОБСЕ зафиксировало 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ситуация стала хуже.