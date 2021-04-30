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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Новина українською → Донбасс, Пятница 30 апреля 2021 17:50
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. Так, в пятницу, 30 апреля, боевики три раза нарушили режим "тишины".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Красногоровка. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 29 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировало 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ситуация стала хуже.

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