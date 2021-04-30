Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння
Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. Так, у п'ятницю, 30 квітня, бойовики три рази порушили режим "тиші".
Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Красногорівка. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
"Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення.
Крім того, ОБСЄ зафіксувало 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області ситуація стала гіршою.