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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Новина українською → Донбасс, Понедельник 15 марта 2021 17:56
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 15 марта, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое. Боевики открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм.

Также оккупанты открывали огонь недалеко от поселка Гнутово из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Водяного, что на Приазовье, - из крупнокалиберных пулеметов.

Также в пригороде населенного пункта Пивденное боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 14 марта, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец получил ранения.

Кроме того, 13 марта на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов.

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