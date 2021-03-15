Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

У понеділок, 15 березня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм.

Також окупанти відкривали вогонь недалеко від селища Гнутове з ручного протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, - з великокаліберних кулеметів.

Також в передмісті населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.