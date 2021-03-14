Боевики пытаются обострить ситуацию, утро началось с обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, сегодняшнее утро также началось с нарушений режима тишины. При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вчера на Донбассе противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. В районе Песков позиции украинских военных обстреливали из минометов гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Водяного - вдобавок к обстрелам сбросили с дрона два выстрела ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Пивденное боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Бойцы ООС открывали ответный огонь, потерь с украинской стороны нет.

О грубых нарушениях на неподконтрольной территории сообщает также украинская сторона СЦКК. В частности, противник совершил ряд провокаций, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе Песков и Водяного, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка.

С утра 14 марта уже зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Песков и Катериновки противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. Также были обстрелы возле Опытного.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.