ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен военный

Новина українською → Донбасс, Понедельник 15 марта 2021 07:58
Боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен военный Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в районе Южного, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненый госпитализирован, его состояние здоровья удовлетворительное.

Неподалеку Екатериновки, российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник вел обстрел позиций ООС из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на действия противника открывали огонь", - подчеркнули в штабе.

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было.

Напомним, 13 марта на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, вчерашнее утро также началось с нарушений режима тишины. При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
DAILY
Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств
Светлана Шереметьева-Турчинзаместитель генерального директора Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств