Боевики на Донбассе за неделю 23 раза ограничивали передвижение патрулей ОБСЕ

За минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксировано 23 случая ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, почти половину от всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территорий было зафиксировано на блокпосте возле населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года обнародована информация об очередных двух случаях отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольную правительству Украины территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское. Кроме того, отказали патрулю Миссии в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа. По наблюдениям представителей СММ, другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала в пределах 5 км от края участка разведения сил в Золотом примерно 360 взрывов.

Отметим, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.