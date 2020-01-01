Боевики на Донбассе еще не проявляли активности в новом году

В среду, 1 января, боевики в зоне операции Объединенных сил не проявляли активности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Жертв среди украинских военных нет.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - говорится в сообщении.

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе 31 декабря на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.

Также сообщалось, что на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий.

Ранее в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.