Бойовики на Донбасі ще не проявляли активності в новому році

У середу, 1 січня, бойовики в зоні операції Об'єднаних сил не проявляли активності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Жертв серед українських військових немає.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші.

Також повідомлялося, що на Донбасі 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовий.

Раніше в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.