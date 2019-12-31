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На Донбассе ранение получил один украинский военный

Новости » Происшествия     31.12.2019 - 07:14
На Донбассе ранение получил один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики дважды обстреляли позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок

На Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу штаба ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на российские незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

Как известно, в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 освобождены 12 украинских военных. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала фамилии всех 12 военных.

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