Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

В четверг, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На участках разведения сил "тишина" придерживалась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Хутор Вольный.

Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, на Донбассе продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.