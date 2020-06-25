Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

У четвер, 25 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. На ділянках розведення сил "тиша" дотримувалася.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Хутір Вільний.

Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, на Донбасі триває розведення військ і розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотом і Петровському.