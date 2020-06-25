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Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 17:42
Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В четверг, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На участках разведения сил "тишина" придерживалась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Хутор Вольный.

Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, на Донбассе продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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