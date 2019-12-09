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Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 18:12
Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 9 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березового - с автоматических гранатометов.

"Сегодня, 9 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не исключили эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Все будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

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