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Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 18:12
Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 9 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, обстріл укріплень українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Неподалік Красногорівки ворог вів вогонь із озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а у Березового - з автоматичних гранатометів.

"Сьогодні, 9 грудня, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування РФ обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, під час засідання Ради національної безпеки і оборони не виключили ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі в нормандському форматі. Все буде залежати від результатів зустрічі лідерів в Парижі.

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