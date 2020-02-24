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Боевики на Донбассе активизировались, за сутки выпустили более 70 мин

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 07:13
Боевики на Донбассе активизировались, за сутки выпустили более 70 мин
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Ни один украинский военный не пострадал

В течение минувших суток, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометний выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Орехово - со 120-мм миномета - 29 мин;
  • два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Свободный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин;
  • неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;
  • в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;
  • вблизи населенного пункта Кондрашева Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов

"Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в повідоленні.

Ранее повідолялося, что около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Боевики обстреляли гражданских.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики совершили неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.

Ситуация на участках разведения войск остается стабильной, - штаб ООС Боевики с начала суток 13 раз нарушили перемирие
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