Боевики на Донбассе активизировались, за сутки выпустили более 70 мин

Ни один украинский военный не пострадал
В течение минувших суток, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно:
"Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в повідоленні.
Ранее повідолялося, что около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Боевики обстреляли гражданских.
Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики совершили неудачную попытку прорыва через линию столкновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.