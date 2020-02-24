Бойовики на Донбасі активізувалися, за добу випустили більше 70 мін

Жодний український військовий не постраждав
Протягом минулої доби, 23 лютого, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме:
"Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідоленні.
Раніше повідолялося, що близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася. Бойовики обстріляли цивільних.
Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.