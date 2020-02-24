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Бойовики на Донбасі активізувалися, за добу випустили більше 70 мін

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 07:13
Бойовики на Донбасі активізувалися, за добу випустили більше 70 мін
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 23 лютого, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Талаківки - з безпілотного літального апарату ворог скинув по нашим позиціям гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме:

  • поруч з Травневим - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • двічі неподалік Оріхового - зі 120-мм міномету - 29 мін;
  • два рази в районі Новоолександрівки - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету;
  • поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з міномету калібру 82 мм - 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Золотого-4 - з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;
  • неподалік Попасної - з мінометів калібру 82 мм - 14 мін;
  • в районі Новозванівки - з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету;
  • два рази поруч з Луганським - з міномету калібру 120 мм - 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем;
  • поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова - з артилерійських систем калібру 122 мм - 20 снарядів.

"Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідоленні.

Раніше повідолялося, що близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася. Бойовики обстріляли цивільних.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.

Ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною, - штаб ООС Бойовики з початку доби 13 раз порушили перемир'я
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