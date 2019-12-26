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На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 18:13
На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня семь раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельском, вблизи Пивденного, дважды неподалеку Красногоровки, недалеко от населенного пункта Новгородское, вблизи населенного пункта Троицкое.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Кроме того, на выходных Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов в районе ООС.

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