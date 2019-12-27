Бойовики на Донбасі 9 раз обстріляли позиції ООС, є поранений

Обстріли зафіксовані в районі відповідальності тактичних угруповань "Північ" і "Схід"
У п'ятницю, 27 грудня, збройні формування РФ і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.
Як повідомляється, противник обстріляв позиції української армії з озброєння БМП, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли позицій ООС зафіксовано в районі відповідальності тактичної групи "Схід", а саме:
П'ять обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності тактичного угруповання "Північ", а саме:
Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.