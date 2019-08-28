Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь и ранений среди украинских военных нет

В течение суток 28 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

По сообщению ООС, боевики обстреливали позиции украинских сил из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в районе группы "Восток" происходили вблизи населенных пунктов Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкого. Также 5 раз противник обстрелял позиции ООС в районе группы "Север" – вблизи Новолугнского, Зайцевого, Новотошковского, Южного и Майорска.

О раненых не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за обстрелов боевиков на Донбассе временно закрыли КПВВ "Майорское". Спустя несколько часов контрольно-пропускной пункт продолжил работу в штатном режиме.

Также сообщалось, что 27 августа противник 10 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.